После удара молнии рейс Челябинск – Анталья задерживается на более чем на 19 часов

Минимум на 19 часов задержан авиарейс компании Red Wings из Челябинска в Анталью (Турция) – 218 пассажиров ожидают вылета в гостинице.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, за ожидающими отправлен другой самолет, предварительно отправление рейса на данный момент намечено на 20.30.

Напомним, рейс задержали по техническим причинам: в самолет, возвращавшийся из Турции в Челябинск, ночью ударила молния. Посадка прошла успешно, однако воздушное судно из южноуральской столицы задержали до полной проверки летных систем. Изначально челябинцы должны были вылететь в Анталью в 01:40 8 июля.

https://dostup1.ru/society/Posle-udara-molnii-reys-Chelyabinsk--Antalya-zaderzhivaetsya-na-19-chasov_117935.html