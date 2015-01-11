Более 13% южноуральцев живут за чертой бедности

За чертой бедности в Челябинской области проживает более 13% населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные рейтинга регионов по доходам населения, который публикует 8 июля РИА Новости.

Для расчета авторы исследования использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.+

Челябинская область находится в этом рейтинге на 42 месте. Доходы менее чем в 1,5 раза выше стоимости фиксированного набора (1,48); за чертой бедности живут 13,3% южноуральцев, причем 1,4% – за гранью нищеты.

Что касается других уральских регионов, то в первой пятерке наиболее состоятельных субъектов находятся ЯНАО (1 место: за чертой бедности 6,2% населения, за чертой крайней бедности – 0,8%; доходы больше стоимости набора товаров и услуг в 3,05 раза) и ХМАО – Югра (5-е: 10,7%, 1,4%; 2,14). Свердловская область находится на 11-м месте рейтинга (9,7%, 1,3%; 1,85), Тюменская – на 32-м (14,7%, 2,2%; 1,52), Курганская – в хвосте списка, на 79-м месте (19,4%, 2,8%; 1,14).

Напомним, Минстрой ранее опубликовал среднюю стоимость квадратного метра в регионах России, в Челябинске она – одна из самых низких в стране.

https://dostup1.ru/economics/Bolee-13-yuzhnouraltsev-zhivut-za-chertoy-bednosti_117912.html