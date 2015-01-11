В минувшие выходные состоялся Кубок базы "Волна" по аквабайку. На озере Акакуль померились силами и подготовились к более масштабным соревнованиям смогли лучшие спортмены из Челябинской и Свердловской областей, которые порадовали гостей базы показательными выступлениями!
Фото-репортаж с места события:
Ключевые теги: аквабайк, соревнования, фото.
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