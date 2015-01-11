Регион несчастных браков. В Челябинской области разваливается каждая пятая семья

Грустную статистику озвучили социологи. Специалисты проанализировали количество браков и разводов в некоторых регионах России и назвали последние данные.

Самая печальная история сложилась в Сахалинской области, Ненецком автономном округе и республике Карелия. Жители этих территорий расторгают браки чаще всего.

Крепкие отношения традиционно складываются на Северном Кавказе. Так же счастливы в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Жители Урала, в том числе Челябинской области, оказались примерно в середине списка. Кстати, браков на Южном Урале в этом году зарегистрировано меньше, чем в предыдущие годы. Но сотрудники ЗАГСов надеются, что молодые люди еще появятся на пороге их кабинетов с желанием оформить официальные отношения.

Всего в стране за последние 4 месяца развелись больше 150 тысяч пар.

https://www.cheltv.ru/region-neschastnyh-brakov-v-chelyabinskoj-oblasti-razvalivaetsya-kazhdaya-pyataya-semya/