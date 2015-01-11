В МЧС предупредили о сильном ветре на Южном Урале!

На территории Челябинской области 10 июля ожидается усиление ветра – отдельные порывы достигнут 20 м/c.

В ведомстве напомнили о повышении вероятности возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения уличных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.+

Южноуральцам советуют ограничить выход из зданий, тщательно следить за детьми. Заранее уберите вещи с балконов и закройте окна. Не подходите к оборвавшимся проводам, соблюдайте меры пожарной безопасности. Обесточьте все электроприборы.

Напомним, в среду, 10 июля, на территории региона будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с градом.

https://dostup1.ru/society/V-MChS-predupredili-o-silnom-vetre-na-Yuzhnom-Urale_117983.html