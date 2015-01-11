В Казани стартовал Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт МИКРО

Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт МИКРО стартовал вчера в Казани. Из 18 заявившихся экипажей 2 из Озёрска. Соревноваться они будут на яхтах Astra и Phanton с лучшими яхтсменами нашей страны и Казахстана.
В первый день гонке помешал самый настоящий шторм, разразившийся на Волге. Не просто помешал, но и привёл к нескольким яхтокрушениям. Но Озерчанам повезло и сегодня они наконец-то начнут борьбу за медали.
Пожелаем удачи нашим спортсменам!
А также попутного, но не штормого ветра.
Ключевые теги: парусный спорт, Казань, озерчане.
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