В Казани стартовал Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт МИКРО

Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт МИКРО стартовал вчера в Казани. Из 18 заявившихся экипажей 2 из Озёрска. Соревноваться они будут на яхтах Astra и Phanton с лучшими яхтсменами нашей страны и Казахстана.

В первый день гонке помешал самый настоящий шторм, разразившийся на Волге. Не просто помешал, но и привёл к нескольким яхтокрушениям. Но Озерчанам повезло и сегодня они наконец-то начнут борьбу за медали.

Пожелаем удачи нашим спортсменам!

А также попутного, но не штормого ветра.