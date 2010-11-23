Итоги ГИА-2019: официальные данные управления образования

29 июня завершился период сдачи государственной итоговой аттестации в Озерском городском округе. На сегодняшний день известны все результаты, полученные выпускниками 9-х и 11-х классов.

Организация процесса

Государственная итоговая аттестация (ГИА) прошла без сбоев и нарушений. Для проведения экзаменов было подготовлены специальные пункты: 5 для ГИА – 11 (один из них на дому) и 12 для ГИА – 9 (три из них на дому). Для организации работы пунктов было привлечено 350 человек - это члены ГЭК (Государственной экзаменационной комиссии), руководители ППЭ (пунктов проведения экзаменов), технические специалисты, медицинские работники, организаторы, общественные наблюдатели (61 чел.).

Все работники прошли обучение на федеральных и региональных платформах. Озерский городской округ принял участие в 4 тренировочных мероприятиях всероссийского и регионального уровней. В каждой образовательной организации были проведены свои тренировочные мероприятия.

Аттестация выпускников 11-х классов

В 2019 года введены новые требования к получению аттестата с отличием и медали «За особые успехи в обучении». Помимо наличия итоговых отметок «отлично» по всем предметам учебного плана (среднее общее образование) и успешного прохождения ГИА, учитываются результаты экзаменов. В случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

С такой задачей в Озерском городском округе справилось 22 выпускника (в 2018 году – 23).

№23 - 10

№24 - 2

№30 - 1

№33 - 1

№38- 4

№39- 5

№41- 1

В 2018-2019 учебном году выпускникам необходимо было выбрать только одну их двух уровней математики: или базовую, или профильную. Выбор распределился следующим образом: ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 269 выпускников (73 процента), математику базового уровня – 101 человек (27 процентов).

С профильной математикой не справились 9 обучающихся из школ №№ 21, 25, 33, 38. Им была предоставлена возможность не только переписать данный предмет в резервные сроки, но заново выбрать уровень. Шесть человек изменили выбор и пересдавали математику на базовом уровне и все с задачей справились. Три выпускника оставили профильный уровень. Выпускнику из МБОУ СОШ №33 не удалось справиться с экзаменом и теперь у него будет возможность сдать математику в сентябре, но только базового уровня.

Таким образом, только один выпускник не получил аттестат об окончании среднего общего образования.

В этом году выпускники лучше справились (вырос средний тестовый балл) с такими предметами, как профильная математика, информатика и ИКТ, химия, биология, английский язык и история.

Один выпускник лицея №23 выбрал для сдачи экзамен по французскому языку и сдал его успешно, получив 59 баллов.

100-балльные результаты

Как и в прошлом году, выпускниками получено семь 100-балльных результатов. Если в прошлом году эти баллы были получены по 3 предметам (русский язык – 5, информатика и история – по 1), то в этом году список предметов расширился до 5:

русский язык: Домашнева Ольга (СОШ №33, педагог - Попова Лена Карапетовна.), Санникова Екатерина (лицей №39, педагог - Теличко Анна Владиславовна);

химия: Пашкова Ярослава и Бруннер Маргарита (лицей №23, педагог - Задорин Александр Александрович);

информатика и ИКТ: Санникова Екатерина (лицей №39, педагог - Ирина Николаевна Мишина);

физика: Траксель Виолетта (лицей №39, педагог - Порошин Олег Владимирович);

английский язык: Санникова Екатерина (лицей №39, педагог - Шванднер Нина Александровна).

Выпускница лицея №39 Санникова Екатерина получила три 100-балльных результата и вошла в число 30 выпускников, которые по стране получили три 100-балльных результата.

Не преодолели порог

Ряд выпускников не смогли набрать минимальное количество баллов, а, следовательно, и не смогут воспользоваться результатами по данным предметам при поступлении в высшие учебные заведения. Общее количество отрицательных результатов - 30, половина их которых - по обществознанию, химия – 8, биология – 4, по 1 результату – информатика и ИКТ, физика и профильная математика.

28 выпускников подали апелляции о несогласии с полученными баллами. Больше всего их было по профильной математике – 16. Только 4 апелляции были удовлетворены: 3 - по математике (двоим школьникам были добавлено по 6 баллов и одному – 4 балла) и 1 - по русскому языку (результат увеличен на 2 балла).

По данным на сегодняшний день, 86 процентов выпускников 11-х классов собираются поступать в высшие учебные заведения по всей России. Точные данные будут известны в сентябре.

Аттестация выпускников 9-х классов

Для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать четыре экзамена на положительные результаты. Два экзамена являются обязательными – это русский язык и математика и два экзамена по выбору.

Наиболее востребованными стали информатика и ИКТ (44,5 процента выпускников) и обществознание (43 процента выпускников). Увеличилось число желающих сдавать английский язык, химию, биологию и физику.

В целом, результаты 2019 года лучше прошлогодних. Из 11 предметов, сдаваемых девятиклассниками, по 8 предметам средний балл по округу оказался выше прошлогоднего. Только по физике, английскому языку и истории произошло незначительное снижение баллов.

Значительно увеличилось количество человек, получивших на экзамене максимальные баллы. Ярким примером является русский язык. Если в прошлом году на максимальный балл предмет сдали 7 выпускников, то в этом году их стало уже 31. На 8 человек увеличилось и число максимальных результатов по информатике и ИКТ (18).

14 выпускников подали апелляции о несогласии с полученными баллами по математике, русскому языку, химии, обществознанию, биологии и английскому языку (ни одна не была удовлетворена).

27 выпускников получили аттестаты с отличием (в 2018 году – 21 чел.).

2018г 2019г

№21 - 1

№22- 1

№23- 7 6

№24 - 2 1

№25 - 1 1

№27 - 1 4

№29 1

№30 1

№32 - 3 7

№35 - 1

№39 - 2 4

№41 - 2 2

В прошлом году по итогам основного этапа ГИА 32 выпускника не получили аттестаты о получении основного общего образования по причине неудовлетворительных результатов даже после пересдачи в резервные сроки, и только в сентябре 31 выпускник смог пересдать экзамены и получить аттестат. В этом году данный список сократился до 15 человек, им предстоит пересдавать экзамены в сентябре.

По имеющимся данным, 48 процентов выпускников 9-х классов собираются продолжить обучение в 10 классах, 45 процентов - в учреждениях среднего профессионального образования.

Сюрприз от педагога

Учитель химии МБОУ «Лицей №23» Задорин Александр Александрович в качестве выпускника прошлых лет принял участие в ЕГЭ по химии и профильной математики. Его результаты: по профильной математике – 98 баллов, по химии – 100 баллов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39924/