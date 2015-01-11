В округе начала работу региональная программа «Старшее поколение»

Укреплять здоровье пенсионеров из отдаленных территорий будет новая мобильная бригада, которая состоит из сотрудников «Комплексного центра социального обслуживания населения».

Первым пунктом этой работы стал поселок Бижеляк, он входит в состав Озерского городского округа. За 10 дней мобильная бригада оказала услуги 11 жителями поселка в возрасте от 65 до 80 лет. При содействии Клинической больницы №71 ФМБА России в поселке был организован пункт дневного пребывания на базе местного фельдшерского-акушерского пункта. Пенсионерам удалось оказать процедуры с применением алмагов, кардиоденса и электромассажеров, прием витаминов и кислородного коктейля, индивидуальные и групповые консультации психолога, ведущего юрисконсульта, медицинского персонала и культурно-развлекательные программы.

- Мы получили не только заряд здоровья и бодрости, но и почувствовали себя нужными обществу, - отметила одна из жительниц поселка.

Напомним, что с начала года в Челябинской области работает региональная программа «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», включающего в себя пять региональных программ. Это финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек и создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Целью региональной программы «Старшее поколение» является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В ее задачи входит увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, проведение дополнительного профессионального обучения для граждан предпенсионного возраста, повышение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения такого возраста до 54,6%, а также еще ряд мер, направленных на увеличение периода активного долголетия.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39927/