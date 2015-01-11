Аномальная жара: на Южном Урале потеплеет до +36

В ближайшие выходные, 13 и 14 июля, Челябинскую область накроет аномальная жара – воздух прогреется до плюс 36 градусов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, вторая половина рабочей недели будет по-летнему жаркой. В четверг дневная температура составит от 26 до 31 градуса со знаком «плюс», в пятницу – 29-34 градусов, в субботу – до 36.+

При этом по области прогнозируются дожди разной интенсивности, в отдельные дни есть вероятность сильных дождей и ливней.

По словам синоптиков, что долгожданный очаг тепла придет на Урал через Среднюю Азию, Узбекистан. Благодаря этому в регионе будет наблюдаться аномально жаркая погода, в Челябинске – на четыре градуса выше нормы.

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