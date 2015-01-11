В России станет проще подтверждать инвалидность

Жителям России с ограниченными возможностями здоровья больше не придется подтверждать инвалидность на бумажном носителе – справку для получения социальной поддержки и госуслуг можно будет подавать в профильные органы в электронном виде; соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем чтении.

Согласно документу, отвечать за предоставление указанных сведений будет Пенсионный фонд. Предполагается, что услуга будет осуществляться безвозмездно в электронной форме, а также с использованием единых форматов и средств криптографической защиты информации, пишет «Российская газета».+

Как ранее отметил председатель ГД Вячеслав Володин, изменение коснется более 11 млн россиян. «Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации», – отметил спикер Госдумы.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-stanet-prosche-podtverzhdat-invalidnost_118001.html