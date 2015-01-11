В Челябинской области по нацпроекту «Поддержка занятости» начали обучение первые 10 южноуральцев

Работодателям Челябинской области предлагают бесплатно повысить квалификацию или обучить новым профессиям сотрудников, чьи навыки и компетенции не соответствуют требованиям.

В июне в Челябинской области начали обучение на курсах повышения квалификации первые 10 сотрудников южноуральских предприятий: ООО «Завод СпецАгрегат» (г. Миасс) и ОАО «Хлебпром» (г. Челябинск).

«Работники проходят курсы повышения квалификации по специальностям «Повышение эффективности процессов в бережливом производстве», «Производственная система Lean как технология повышения эффективности деятельности предприятия», «Теория и практика участия в закупочных процедурах для обеспечения государственных и муниципальных нужд». И выбраны они не случайно, работодатель направляет на обучение по направлениям, востребованным на производстве», - пояснили в Областной службе занятости населения.

После завершения обучения работодатель получит субсидию на возмещение затрат на обучение. Напомним, предприятия смогут вернуть до 60 тыс. рублей, но не более чем за 2 месяца обучения сотрудников. В 2019 году планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 501 работника предприятия.

Для участия в проекте работодателям необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (www.производительность.рф) и подать необходимые для участия в проекте документы в Центр занятости населения.

В 2019 году в Челябинской области также реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в рамках которого работодателям может быть предоставлена субсидия на возмещение расходов на организацию профобучения и дополнительного профобразования работников предпенсионного возраста. За обучение каждого предпенсионера компания может вернуть 68,5 тысяч рублей, но не более чем за 3 месяца обучения. За год планируется обучить не менее 1168 предпенсионеров.

Более подробную информацию о том, как принять участие в проекте можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области 8 (351) 261-51-44, а также в центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный).

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-po-nacproektu-podderzhka-zanyatosti-nachali-obuchenie