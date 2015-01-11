На Южном Урале ждут Владимира Путина

Через неделю, 19 июля, Челябинскую область с рабочим визитом посетит президент РФ Владимир Путин.

Источник в уральском полпредстве на условиях анонимности сообщил, что большая часть визита будет посвящена встрече с жителями дома, пострадавшего от взрыва в последние дни 2018 года. Напомним, Владимир Путин был с пострадавшими в Магнитогорске за несколько часов до Нового года.

В результате взрыва, который произошел 31 декабря 2018 года, обрушилась секция дома. Под завалами погибли 39 человек.

Также, по данным АН «Доступ», президент РФ может принять участие в пуске новой аглофабрики № 5 Магнитогорского меткомбината, приуроченном ко Дню металлурга. Напомним, цена проекта составила 30 млрд рублей, мощность нового объекта составит 5,5 млн тонн в год и позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным агломератом, снизив стоимость чугуна. Ранее сообщалось, что при организации производства на новой аглофабрики использованы наилучшие доступные энергосберегающие и экологически безопасные технологии, благодаря которым выбросы пыли в атмосферу сократятся на 2,1 тыс. тонн, диоксидов серы – на 3,5 тыс. тонн в год, сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения – на 600 тонн ежегодно, выбросы бензапирена – почти на четверть. С пуском новой будет выведена из эксплуатации и законсервирована морально и физически устаревшая аглофабрика № 4, работавшая с 1963 года.

https://dostup1.ru/politics/Na-Yuzhnom-Urale-zhdut-Vladimira-Putina_118070.html