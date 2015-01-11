На Южном Урале выросло число заболевших описторхозом, рыбу продолжают уничтожать

В Челябинске продолжают бороться со вспышкой описторхоза – специалисты исследуют отозванную продукцию и уничтожают потенциально опасную рыбу.

В свежемороженом язе со склада индивидуального предпринимателя обнаружены нежизнеспособные личинки описторхиса, принято решение отправить продукцию на переработку. Проводятся исследования на наличие в рыбе тяжелых металлов и пестицидов.

Представители другого ИП уничтожили 202 кг потенциально опасной готовой рыбной продукции; еще два предпринимателя отозвали 593 кг рыбы. «После согласования с областной прокуратурой управление Россельхознадзора по Челябинской области проведет проверку еще одного челябинского оптового склада, с которого закупался свежемороженый язь, отберет пробы продукции, после чего будет также принято решение о ее дальнейшем использовании», – говорится в сообщении.

Напомним, с 10 июня по 10 июля в Челябинске зарегистрировано 49 случаев заболевания острым описторхозом. Все заболевшие – взрослые в возрасте от 26 до 66 лет – употребляли в пищу язя. Производители рыбной продукции по предписанию надзорного органа изымают из торговли опасную рыбу и помещают ее на изолированное хранение. В общей сложности изъято более пять с половиной тонн язя.

Добавим, что прокуратурой Советского района Челябинска проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-uvelichilos-chislo-zabolevshih-opistorhozom-rybu-prodolzhayut-unichtozhat_118075.html