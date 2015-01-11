МЧС предупреждает о грозах с градом и порывистом ветре на Южном Урале

В Челябинской области вновь объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий – в субботу, 13 июля, на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы с градом, ветер местами будет усиливаться до 21 м/с.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области.

В случае необходимости звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

Напомним, в Челябинской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности – в предстоящие трое суток южноуральцам следует проявлять повышенную бдительность, чтобы не стать жертвой солнечного удара или грозового разряда.

https://dostup1.ru/society/MChS-preduprezhdaet-o-grozah-s-gradom-i-poryvistom-vetre-na-Yuzhnom-Urale_118088.html