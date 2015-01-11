Следственный комитет заинтересовался утонувшим в Челябинской области ребенком

Следовали проверят обстоятельства, при которых 13 июля в Челябинской области утонул 9-летний мальчик.
Трагедия произошла в Кыштыме на одном из городских пляжей. Сообщалось, что ребенок пришел к водоему вместе со взрослыми, но затем остался без присмотра. Когда мальчика хватились — он успел наглотаться воды, бездыханным его вытащили на берег, но помочь не смогли.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе проверена информация о том, что родители ребенка употребляли спиртное во время случившегося», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Также следователи дадут оценку действиям социальных служб — семья состояла на учете.
https://www.cheltv.ru/sledstvennyj-komitet-zainteresovalsya-utonuvshim-v-chelyabinskoj-oblasti-rebenkom/
Ключевые теги: пляж, Кыштым, ребенок, несчастный случай.
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