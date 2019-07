Три автомобиля «Урал» преодолеют тысячу километров по Челябинской области

Три автомобиля «Урал» преодолеют тысячу километров по семи городам Челябинской области – автопробег полноприводной и дорожной техники, приуроченный к 85-летию со дня образования региона и 75-летию выпуска первого грузовика «ЗиС-5В», стартовал в Миассе 13 июля.

Старт пробегу дал на Предзаводской площади врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, посетивший в этот день Миасс.

Основной целью акции является знакомство жителей Челябинской области с новыми автомобилями миасского предприятия, а также демонстрация широких возможностей техники автозавода «Урал».

За неделю машины посетят Златоуст, Сатку, Катав-Ивановск, Ашу, Касли, Кыштым. Завершится акция в Миассе 20 июля. В рамках мероприятия в городах запланированы выставки, которые посетят представители компаний, эксплуатирующих технику «Урал». Пунктами посещения колонны грузовиков станут наиболее интересные достопримечательности Челябинской области: национальный парк «Таганай», хребет Зюраткуль, панорамная площадка хребта Зигальга, гора Аргуз, Игнатьевская пещера и многое др. Всего за семь дней уральские грузовики преодолеют более тысячи километров пути с различным дорожным покрытием, включая участки горной дороги на трассе М-5, а также грунтовые проселочные дороги.

В автопробег от предприятия отправились представители молодежной комиссии профкома, Торгового дома АЗ «Урал, представители СМИ. После команды «По машинам! водители и участники пробега заняли свои места в кабинах, и колонна тронулась.

В акции участвует три автомобиля – представители различных семейств широкого модельного ряда предприятия, представленного 250 модификациями. Специализированное транспортное средство (вахтовый автобус) с колесной формулой 4х4 – представитель полноприводного семейства «Урал NEXT». Автомобили нового поколения «Урал NEXT» автозавод производит и продает с ноября 2015 года. Семейство «Урал NEXT» включает в себя гамму автомобилей в капотном исполнении с колесными формулами 4х4 и 6х6. Автомобили NEXT сохраняют традиционные преимущества бренда «Урал» – уникальную проходимость и высокую функциональность, обладая при этом повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и экономичностью. Грузовики оснащены современной комфортабельной кабиной NEXT. Гарантия на автомобиль составляет 24 месяца или 100 тыс. километров пробега, межсервисный интервал – 15 тыс. километров. Внедорожники «Урал NEXT» могут эксплуатироваться на всех типах дорог и на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. Вахтовые автобусы на шасси «Урал», которые автозавод производит с 2000-х годов, пользуются большой популярностью у представителей российского нефтегазового комплекса благодаря, в первую очередь, высокой проходимости, комфорту, мощности и надежности, простоте технического обслуживания.

Также в пробеге участвуют два автомобиля из нового семейства дорожных грузовиков «Урал NEXT 6х4». Седельный тягач «Урал NEXT 6х4» предназначен для строительных и региональных перевозок, полная масса автопоезда до 62 т. Самосвал грузоподъемностью 15,6 т с объемом самосвальной платформы до 12 куб. м эксплуатируется при перевозке насыпных и навалочных грузов. Дорожные автомобили могут использоваться на дорогах общего пользования и технологических дорогах. Преимущества нового семейства – высокие производительность и функциональность, надежность и ресурс, современный уровень эргономики и комфорта. При разработке новой модели применены лучшие технические решения, а также современные материалы и комплектующие. Грузовики нового семейства NEXT укомплектованы комфортабельной кабиной капотной компоновки.

Автопробеги своей техники с целью знакомства потенциальных клиентов с новыми моделями автомобилей, с изменениями и улучшениями в конструкции грузовика, автозавод «Урал» проводит на постоянной основе. В течение нескольких лет автозаводом были проведены автопробеги в Ханты-Мансийский и Ямало-ненецкий автономные округа, в Западно-Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, в Республику Казахстан, проведены сотни презентаций для эксплуатирующих автомобили «Урал» специалистов.

