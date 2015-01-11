Сотрудники полиции в детском оздоровительном лагере «Звездочка» провели квест — игру «Дорожный лабиринт»

12 июля 2019 Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск при поддержке администрации Озерского городского округа и руководителей организации юных инспекторов дорожного движения в детском оздоровительном лагере «Звездочка» провели совместное мероприятие «Дорожный лабиринт».

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Архипова рассказала о необходимости соблюдения правил дорожного движения и провела один из этапов квеста, где ребятам в игровой форме напомнила названия и значения дорожных знаков, а также правила дорожного движения и поведения на дороге.

Дух командной борьбы присутствовал в течение всей игры. И взрослые ребята, и детки младшего возраста на каждом этапе собирали подсказки тренировали внимание, память и эрудицию, вспоминали правила ношения экипировки велосипедистами и рисовали рисунки на тему: «Мы за здоровый образ жизни!». Начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Алексей Скрыгин рассказал ребятам о необходимости ведения здорового образа жизни, занятий физкультурой, а также недопустимости употребления алкогольной продукции и курения табака.

В результате победителей организаторы поделили на две категории: отряды старших ребят в возрастной группе с 5 по 11 классы, и младшую подгруппу, ребята с 1 по 4 классы. Победителей наградили медалями и вручили победные кубки. Подобные мероприятия направлены на формирование у детей концепции здорового образа жизни, занятий спортом, а также на соблюдение правил ПДД и поведения на дороге.