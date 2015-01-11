Жара сохранится до конца недели

В ближайшие три дня погода в Челябинской области будет жаркой – временами возможны грозы и небольшие дожди.

Во вторник, 16 июля, ожидается плюс 13-18 градусов ночью, в горах похолодает до плюс восьми. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, в горах – до 18-ти. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Теплая погода сохранится в среду и четверг. Колебания температуры днем составит от плюс 24 до 32 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.

https://dostup1.ru/society/Zhara-sohranitsya-v-Chelyabinske-do-kontsa-nedeli_118151.html