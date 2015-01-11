Озерские дети проводят каникулы с пользой для здоровья

В разгар летней оздоровительной кампании глава округа Евгений Щербаков посетил загородные оздоровительные лагеря «Орленок» и «Звездочка» и остался доволен условиями, созданными для отдыха детей.

В сопровождении заместителя начальника управления образования Оксаны Втехиной и директора Дворца творчества детей и молодежи Ирины Антоновой глава округа осмотрел спальные корпуса, столовые, медпункты, пляжи и санитарные помещения в двух здравницах. Совершая экскурсию по территории, пообщался с персоналом и детьми.

В первую очередь, Евгений Щербаков поинтересовался у девчонок и мальчишек, нравится ли им отдыхать вдали от родителей, вкусно ли их кормят и есть ли чем заняться в лагере – и на все вопросы получил звонкое утвердительное «да!».

В ходе рабочего осмотра глава округа обсудил со специалистами перспективы развития материально-технической базы лагерей и вопрос их наполняемости. Он особо отметил, что в последние годы муниципалитет отказался от практики продажи путевок иногородним заказчикам, отдав предпочтение юным озерчанам – именно они должны оставаться главными и самыми желанными в детских муниципальных здравницах:

- В этом году более трех тысяч жителей Озерского городского округа смогли приобрести путевки в городские и загородные лагеря. Насколько я смог убедиться, и в «Орленке», и в «Звездочке» (не сомневаюсь, что и в «Отважных») есть все необходимое для полноценного сезонного отдыха. Родители могут быть спокойны за своих детей: с ними занимаются профессиональные педагоги, в жилых помещениях – чисто и уютно, соблюдены все требования безопасности, обеспечено качественное питание и медицинское обслуживание. Здесь прекрасные природные условия!

Ежегодно округ выделяет значительные средства для того, чтобы детские здравницы смогли принимать детей на должном уровне. В наших планах –развитие этих баз как в бытовом плане, так и в смысле новых подходов к организации процесса. Например, есть намерения в следующем году в «Звёздочке» реализовать идею профильных смен.

В ходе общения с главой округа Ирина Антонова привела некоторые данные, которые характеризуют нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию: в ДОЛ «Орленок», «Звёздочка» и «Отважных» всего организовано семь смен, во время которых должны отдохнуть 1680 детей. На данный момент в «Звездочке» пребывает 249 детей, в «Орленке» - 350, в «Отважных» - 136.

Также прозвучала информация, интересная родителям: в загородные лагеря для работы с детьми в качестве вожатых привлечены челябинские студенты – ССО «Пульсар» и учащиеся Педагогического колледжа №1. Шестой год подряд за рацион отдыхающих отвечает ООО «Детское школьное питание». Оборудованные пляжи имеют разрешения ГИМС (к слову, погода позволила приступить к водным процедурам два дня назад). Все три лагеря обнесены отремонтированным забором, на территории установлены видеокамеры. Распорядок дня составлен так, что скучать ребятишкам некогда – вместе с педагогами дополнительного образования они осваивают Программы деятельности, одна из которых посвящена Году театра. Из необычных развлечений – в «Орленке» подростки охотно играют в лазертаг, сочетающий в себе высокие технологии и спортивную составляющую.

Ирина Антонова:

- Ежегодно перед началом летней оздоровительной кампании в довольно сжатые сроки ДТДиМ (на чьем балансе находятся три загородных лагеря) реализует большой комплекс подготовительных мер: в том числе, мы выполняем предписания надзорных органов, их сотрудники контролируют ситуацию в течение лета. Как показывают проверки, у нас все благополучно. Мы стремимся и делаем все возможное, чтобы озерские дети провели время в загородных лагерях с пользой для здоровья.

Фото Владимира Беляева и пресс-службы ОМС.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39968/