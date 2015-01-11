Южноуральцы, застрявшие в аэропорту Кореи, возвращаются домой

Туристы из России, в том числе и южноуральцы, на несколько дней застрявшие в аэропорту Сеула, сегодня благополучно покинули Корею, и сейчас летят домой.
Около 30 россиян, среди них и семья из Челябинска, не смогли объяснить цель визита в Корею.
«Всем им задавали стандартные вопросы: где намерены остановиться, какие достопримечательности посмотреть, владеют ли корейским или английским языками. Вразумительных ответов они дать не смогли, достопримечательностей не знали, а жить планировали в регионе, который туристы не посещают», – объяснил пресс-атташе посольства России в Южной Корее.
Корейские власти заподозрили наших сограждан в том, что они прилетели в страну ради нелегального заработка. Все россияне находились в аэропорту от нескольких часов до нескольких суток, без права вылета из страны. Сейчас, по сообщениям российского посольства в Сеуле, проблема решена, россияне летят домой.
https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsy-zastryavshie-v-aeroportu-korei-vozvrashhayutsya-domoj/
Ключевые теги: туристы, Южная Корея, депортация, возвращение на Родину.
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