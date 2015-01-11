СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 208 происшествий, возбуждено 25 уголовных дел, раскрыто 18.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 15 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 11 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 13 выездов.

Было составлено 279 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 165 протоколов, выявлено 3 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 47 протоколов;

- за мелкое хулиганство –41 протокол.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск