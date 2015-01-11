За неделю на Южном Урале утонули 6 детей

С 8 по 15 июля на водных объектах Челябинской области утонули шестеро детей в возрасте от 9 до 17 лет – по данным фактам следственные органы СК проводят проверки.

По данным Следственного управления региона, большинство трагедий происходит при отсутствии внимания взрослых за детьми, которые находятся в воде. В нескольких случаях гибель детей произошла на водоемах, где купание запрещено.

В целях предупреждения гибели несовершеннолетних на водоемах органам местного самоуправления предлагается провести мониторинг потенциально опасных водных объектов, разместить информационные стенды с соответствующей информацией, при наличии технической возможности установить ограждение на наиболее опасных участках.

Во всех учреждениях массового пребывания детей и родителям рекомендуется провести обучающие занятия и беседы с детьми о правилах поведения на воде.

Напомним, в Красноармейском районе 15 июля отец с трехлетним сыном утонули в озере Мыркай, купаясь на надувном матрасе. В Аргаяшском районе в тот же день утонули 17-летний подросток и 9-летняя девочка.

https://dostup1.ru/society/Za-nedelyu-na-Yuzhnom-Urale-utonuli-6-detey_118196.html