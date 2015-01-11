Магнитные бури августа. Когда ожидаются сильные солнечные вспышки

В августе 2019 метеорологи прогнозируют магнитные бури. На этот раз они будут длительными и мощными.

Эксперты назвали даты неблагоприятных дней. 10, 13 и 14 августа ожидается средняя интенсивность потока, а 16, 17, 18, 19, 20 августа бури будут слабее, однако продолжительность их больше.

Периодически на Солнце случаются выбросы массы, вспышки. Из-за этого возникают энергетические частицы, которые разлетаются в разных направлениях от небесного тела. Ударная волна, возникшая перед выбросом, сталкивается с магнитной сферой Земли, и поле нашей планеты колеблется, возмущается. Это возмущение называется магнитной бурей.

Магнитные бури влияют на самочувствие человека, полагают специалисты. Из-за слабых возмущений человек может ощущать сонливость, апатию, вялость или, напротив, повышенную раздражительность, проявлять агрессию. Метеочувствительные люди испытывают головные и суставные боли. У некоторых наблюдаются нарушения сна: бывают бессонницы и ночные тревоги. Сильные же потоки частиц могут стать причиной головокружений и обмороков, тошноты и рвоты, снижения или подъема давления. Кроме того, в эти дни уменьшается концентрация внимания.

Как защититься от магнитных бурь

Эксперты рекомендуют следить за появлением магнитных бурь и принимать меры для предупреждения воздействия:

1. Планировать свой день и маршруты так, чтобы меньше находиться на солнце и избегать больших скоплений людей.

2. Не допускать крупных конфликтов и физических перегрузок.

3. Контролировать свое самочувствие – в случае ухудшения обратиться к врачу или принять медикаменты, ранее прописанные специалистом.

4. Употреблять достаточное количество жидкости и меньше пищи.

https://www.cheltv.ru/magnitnye-buri-avgusta-kogda-ozhidayutsya-silnye-solnechnye-vspyshki/