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| История края

ВНИПИЭТ: продолжение истории

Продолжаем публиковать серию воспоминаний сотрудников ВНИПИЭТ – организации, чья деятельность неразрывно связана с историей Озерска.

Воспоминания Гуро Евгении Константиновны (07.12.1920 – 24.04.2001) – почетного гражданина города, в прошлом инженера-геолога, на ее глазах рос и развивался город, формировалось производственное объединение «Маяк».

В 1943 году я окончила казахский горно-металлургический институт и по распределению попала на Челябметаллургстрой. А в 1945 г. меня известили о том, что организуется экспедиция особого назначения. Готовились к ней долго, ведь дело было после войны, всю технику и оборудование приходилось собирать по крохам.

Дали нам два «студебеккера», три ЗИЛа-пятитонки, две полуторки и один «виллис» - в таком-то составе мы ехали. С трудом добрались до Кыштыма – дорог-то ведь не было, на полпути застряли в болоте. А из Кыштыма двинулись на первую площадку. Находилась она у истоков Уфы, там мы и приступили к работе. Позже нас отозвали оттуда – и слава Богу. Ведь тогда, в 1945-ом, мы даже не знали, что будем строить. И сейчас я как подумаю о том, что могли заложить наш город именно там, на той, первой площадке – просто мороз по коже. Ведь, не дай Бог, что-то случилось – все просто пошло бы в Волгу, по всей стране. Когда я говорю об этом, со мной иногда спорят: «А то, что мы здесь все загадили – не считается? А как же Теча? Карачай?»

На это я отвечаю, что все-таки здесь не так много народа. Территория-то больше, и не так густо населена.

Вторая площадка, на которой мы вели работы, находилась на озере Иткуль – там, где теперь город Снежинск. Уже туда мне прислали записку с распоряжением выехать в Кыштым. Так мы, по сути дела, получили назначение в будущий Озерск. Когда мы добрались до Кыштыма, то решили, что ехать нам просто некуда, кроме как в милицию этого городка. И действительно там нам принялись объяснять, как попасть на ту точку, где мы должны проводить изыскания. Объясняли много, путано. Но был там один электрик, который отвел меня в сторону и сказал: «Не слушай ты никого,

слушай меня повнимательней. Поедете по столбам, что вдоль дороги стоят. На 123 столбе поворот ваш – не промахнитесь».

Так я всю дорогу считала столбы, в нужное время мы свернули, наутро оказались в колхозе «Коммунар», а оттуда по нетронутому снегу, дошли до точки, отмеченной как «высота 270,7». Теперь там находится завод №156, а в то время не было почти ничего – только котлован глубиной четыре метра. Он постепенно углублялся, моей же обязанностью было примерно раз в неделю спускаться в него, осматривать породу и брать образцы для исследований. После того, как работа на этом месте была закончена, нас перебросили на другие точки.

В городе я бывала мало, работала в основном на промплощадке. Мне помогали военнопленные немцы, их еще называли спецпереселенцами – они, кстати сказать, трудились с большой отдачей, хотя были среди них люди далеких от геологии и строительства специальностей (врач, бухгалтер и т.д.). Очень жаль было, но в 1946 году их выселили из города. Им на смену пришли наши солдаты, вернувшиеся с войны. Видели бы вы, с каким воодушевлением они работали на своей земле! Им так хотелось помочь своей Родине… А в 1948 году их выселили на Колыму. Как раз в то время, когда закрылась «зона».

В 1957 году наша контора стояла на берегу озера Кызылташ. Я очень хорошо знала начальника сто двадцатого – и вот он-то, кстати, неоднократно говорил мне в то время, что его беспокоит одна из «банок», в частности, то, что температура ее постоянно повышается. Если бы только в то время было у людей больше опыта в подобных вещах… Кто знает, может быть, и взрыва тогда бы не случилось. И после взрыва мы помогали заводу справиться с последствиями, бурили вокруг него на 120 метров, брали воду для исследований. Работали во вредных условиях – там, где дозиметристам разрешалось бывать не более 20 минут, мы находились иногда по 6 часов. А что было делать? Вообще же много было интересной работы, и я довольно тем, как прожила эту часть своей жизни. Недовольна я жизнью теперешней – мне не нравится, в

Мы строили этот город и думали о том, каким он все-таки будет. Мы собирались в комнате все вместе, дружно пели песни, смеялись и мечтали. И был среди нас человек, который говорил так: «А вы знаете, ребята, каким будет этот город? Здесь будут двух- и трехэтажные здания, кинотеатры,

театр, и вы сможете прийти и посмотреть какую-нибудь пьесу. Здесь даже рестораны будут! И вырастет хороший благоустроенный город!». А мы смеялись, не верили ему, ведь города-то как такового тогда и не было…

Всем жителям города я хочу пожелать всего самого-самого лучшего – счастья, здоровья и побольше доброты. Люди, будьте друг к другу добрее, и жизнь тогда наладится, и меньше будет проблем. А еще воспитывайте детей так, чтобы вырастали они достойными людьми. Ведь это – наше будущее, и зависит оно только от нас.

Воспоминания Захарова Вадима Николаевича.

ВНИПИЭТ: продолжение истории

Моя первая командировка из ленинградского института ВНИПИЭТ в наш город, называвшийся в то время Челябинском-40 или в просторечии «сороковкой», предварялась обстоятельной проработкой меня в секретном отделе головного института, где мне было строжайше запрещено разглашение любых сведений, касающихся этой поездки. Запрещалось произносить название города Кыштыма и моего последнего пункта назначения - Челябинска-40. Билет на поезд надо было брать только до Челябинска, а там уже брать билет до Кыштыма, пересев при этом в другой поезд.

Состояние городской застройки в тот период представляло следующую картину: главная улица, проспект Ленина, начинался четырехэтажным кирпичным домом с башней и шпилем и шестью блочными домами серии 419, построенными чуть позже. В период начавшейся компании по борьбе с излишествами в архитектуре строители шпиль сняли и спрятали от греха подальше. Убрали также капители с пилонных простенков строящейся городской почты, что сделало ее фасад скучным и маловыразительным. В дальнейшем, через много лет шпиль вновь достали и водрузили на место, восстановив акцент начала главной улицы. Капители же почты исчезли безвозвратно.

ВНИПИЭТ: продолжение истории

На проспекте Ленина и пересекающих его площади им. Ленина, а также сквера им. Курчатова располагались здания заводоуправления, центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), Горкома партии с Горисполкомом, Драмтеатра с опереттой, Дома Пионеров, УКСа, Универмага, городского УВД, управления пожарной охраны, вокзала, гостиницы со столовой.

Жилые дома по пр. Ленина от привокзальной площади до пляжа «Нептун» выполнены преимущественно в двухэтажном кирпичном варианте.

Существовали и были заселены двухэтажные и одноэтажные дома с участками по улицам Музрукова, Пионерской и Колыванова.

Выполнена двухэтажная застройка улиц Блюхера, Пушкина, Советской, Лермонтова, Кирова.

Существовал проспект Победы с институтом, поликлиникой, рестораном и торговыми учреждениями, встроенными в кирпичные жилые дома.

В начале 60-х годов на месте сгоревшего кинотеатра «Родина» проектируется и начинает строиться городской кукольный театр, автором проекта которого является Мазурик В.Г. Интересное архитектурное решение театра кукол удачно дополнено оригинальной внутренней отделкой, эскизы которой предложил известный свердловский художник Г.С. Метелев, выполнивший ее с помощью наших архитекторов Мазурика В.Г., Садыкова Р.З. и Мантурова А. Театр кукол «Золотой петушок» сдан в эксплуатацию в 1968 году.

На конкурсной основе выполнялся проект Дворца детей и молодежи (ДДиМ). Победу в конкурсе одержал архитектор Обмолов В.А. Разработанный им проект успешно построен и сдан в эксплуатацию. Обмоловым В.А. для города выполнен также проект церкви, которая в настоящее время завершается строительством.

Нельзя не отметить тот факт, что на протяжении всего времени существования в городе нашего института ВНИПИЭТ всегда неукоснительно соблюдается принцип взаимоуважения, взаимопонимания и доверия со всеми организациями, с которыми мы соприкасались в своей деятельности. Особенно это касалось строительных подразделений и заказчиков.

Возникающие в процессе строительства спорные вопросы по конструктивным или объемно-планировочным решениям строящихся объектов нами всегда внимательно рассматривались совместно со

строителями и заказчиками, и по ним принимались решения всех удовлетворяющие, без ущерба для качества строительства.

Вопросам качества строительства и проектирования всегда уделялось особое внимание. При рассмотрении проектов в экспертизе 9-го Главного управления всегда отмечались интересные проектные решения, заложенные в представленных проектах и, соответственно, поощрялись. Нашим Министерством неоднократно проводились конференции по вопросу качества строительства и проектирования.

Они проводились в Красноярске, Новосибирске и Навои. Делались интересные доклады и демонстрировались достойные объекты строительства, элементы благоустройства и озеленения наших министерских городов. По возвращении домой мы отчитывались перед нашими сотрудниками, докладывая об увиденном и услышанном.

Дальнейшая застройка города осуществлялась в основном четырехэтажными панельными домами серии 335 и 464 и девятиэтажными серии 111-90. Для строительства также был принят девятиэтажный точечный кирпичный дом, разработанный красноярским филиалом ВНИПИЭТ. Нашим же институтом разработан и двухэтажный вариант жилого дома серии 111-90 для строительства в совхозах Кулуево и Бурино.

В 70-х годах нами проектируются и строятся семиэтажный корпус Городской больницы с операционным блоком, больничная столовая, выполняются проекты реконструкций инфекционного корпуса и расширение здания санитарно-эпидемиологической станции. Также проектируются здание скорой помощи, лаборатории опасных инфекций, роддома (автор проекта Ковальчук Л.Н.). Строится Детская поликлиника на ул. Советской, а напротив нее – Городская библиотека по проекту Зайкина К.С. Из спортивных сооружений проектируются и строятся плавательный бассейн «Дельфин» по ул. Кирова, трибуны Дворца спорта, хоккейный корт в парке отдыха, детско-юношеская спортивная школа по пр. Победы, автодром за ФИБом, кордодром рядом со зданием Дома пионеров. По ул. Октябрьской строятся здания ВНИПИЭТ, ЮУС, гостиницы с рестораном, управления монтажных организаций и оздоровительной бани.

Интенсивно застраиваются жилыми домами серии 111-90 улицы Октябрьская и Дзержинского, проспект Карла-Маркса. По пр. Карла-Маркса

помимо жилых девятиэтажных домов строятся отдельно стоящие двухэтажные и одноэтажные торговые здания промтоварного и продовольственного назначения, а на пересечении проспекта и ул. Дзержинского размещается городской рынок.

А несколько позже начинается строительство городской поликлиники по ул. Октябрьская, проект которой выполнил Московский институт «Гипронииздрав» по нашему заказу. В этой поликлинике помимо обычной системы кабинетного приема больных разработана система АСДОК (автоматическая система диспансеризации ограниченного контингента), предусматривающая разовый многофункциональный осмотр населения с целью получения единого заключения по общему состоянию здоровья обследуемых. Поликлиника выстроена и функционирует.

Подготовили: В. Бешкильцев, Н. Колянова

Ключевые теги: ВНИПИЭТ, история Озёрска, взрыв 1957 года.

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