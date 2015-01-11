Для полноты учета наводится порядок в адресном хозяйстве

В администрации округа состоялось первое заседание межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории Российской Федерации.

- Содержать в порядке адресное хозяйство на всей территории муниципального образования и обеспечить наличие аншлагов во всех без исключения населенных пунктах требует федеральный закон. Это облегчит работу переписчиков (они быстро и безошибочно найдут нужный адрес), а в повседневной жизни - работу экстренных служб, поможет жителям легче ориентироваться в городской среде, - после вступительного слова председателя комиссии Артема Полтавского, были заслушаны доклады о состоянии адресного хозяйства в г. Озерске, п. Новогорном и п. Метлино.

По данным управления ЖКХ, на сегодняшний день шесть из 12 действующих в округе УК уделяют должное внимание домам, находящимся в их управлении: речь идет о наличии указателей с названиями улиц и номерных знаков на зданиях, обозначений на подъездах. При этом ООО «УО «ОСЖС» (Захаров В. М.), ООО «УК «Система» (Грязнов А. В.), ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л. Г.), ООО «УК «Фарватер» (Бурунова Е.В.) сообщают о полном оснащении подотчетных им МКД необходимыми табличками. ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л. Ю.) и МУП «ДЕЗ» (Черкасов В. В.) в плановом порядке занимаются обновлением номерных знаков на домах и восстановлением недостающей нумерации на подъездах – эти работы они планируют завершить до 1 сентября и 1 декабря, соответственно.

В отношении остальных управляющих организаций, не предоставивших сведения, комиссия обязала Управление ЖКХ ускорить сбор данных, чтобы в самые короткие сроки составить полное представление о ситуации с аншлагами.

В ходе заседания комиссия также приняла к сведению информацию начальников отделов администрации округа по Новогорному и Метлино о состоянии адресного хозяйства в поселках. Выяснилось, что здесь практически все МКД оборудованы всем необходимым, сложнее обстоит дело с частным сектором, где зачастую отсутствуют не только номера домов, но и название улиц. В связи с этим руководителям на местах было рекомендовано провести разъяснительную работу с собственниками индивидуальных жилых строений, которые должны оборудовать их адресными табличками в соответствии со стандартами, утвержденными постановлением администрации округа №1692 от 24.08.2001 или, в крайне случае, установить самодельные, «малозатратные» аншлаги.

С учетом поступивших предложений комиссия утвердила план своей работы на 2019 год.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40017/