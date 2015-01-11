Южноуральцам придут новые квитанции за электроэнергию

Необычные счета за электроэнергию южноуральцы получат в августе. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в ООО «Уралэнергосбыт».

Напомним, первого июля в регионе произошла очередная смена поставщика электроэнергии.

В кампании поясняют, что квитанции за август будут распечатаны в цветном варианте на формате А4 и сложены по типу конверта. Это вынужденная мера и маркетинговый ход. Яркая квитанции не сможет затеряться среди других счетов, кроме тоге, ее легко можно будет отличить от квитанций от прежнего поставщика электроэнергии.

При этом других нововведений для абонентов пока не планируется. Лицевые счета граждан останутся прежними, способы оплаты счетов тоже. Показания счетчиков просят передавать до 23 числа каждого месяца, а счета оплачивать до 10-го числа текущего месяца.

http://www.chel.aif.ru/society/yuzhnouralcam_pridut_novye_kvitancii_za_elektroenergiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop