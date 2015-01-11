В Челябинске прекратили строительство гостиницы к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинске временно заморозили строительство новой респектабельной гостиницы. Ее планировали открыть к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Южного Урала уже в следующем году.

Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на политолога Александра Подопригору. Собственник компании-застройщика поделился с ним своим решением.

Стройку приостановили пока что только на пол года, но уже ясно, к 2020 такое масштабное здание точно не успеют достроить. Гостиница возводится на улице Васенко. Здесь планировали разместить большую делегацию из Китая.

https://kursdela.biz/news/society/19-07-2019/v-chelyabinske-prekratili-stroitelstvo-gostinitsy-k-sammitam-shos-i-briks?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop