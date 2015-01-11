Мужчина скончался от укуса гадюки на Южном Урале

Трагедия случилась в Сосновском районе 19 июля. Там от укуса змеи скончался мужчина.

По словам родственников, он отвязывал коня от колышка, как внезапно выскочила гадюка и укусила его за ногу. Мужчина убил змею и обратился в больницу, но спасти его не успели. Пострадавший потерял сознание, затем пришел в себя, а затем скончался.

Челябинская область в этом году переживает нашествие змей. В начале мая клубки огромного количества пресмыкающихся видели в Ашинском районе. Причем, не только в лесу, но и вблизи жилых домов.

Кстати, в конце июня гадюка укусила мужчину под Озерском, рядом с детским лагерем на берегу озера Иртяш. Мужчину на «скорой помощи» доставили в больницу, где ввели противоядие. Он выжил.

https://www.cheltv.ru/muzhchina-skonchalsya-ot-ukusa-gadyuki-na-yuzhnom-urale/