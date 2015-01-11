Челябинск на 2-м месте в России по показателям заболеваемости детской астмой

В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году, – на втором месте после Республики Марий Эл находится Челябинская область.

Так, в Республике Марий Эл показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом (диагноз поставлен впервые в жизни) составляет 783 случая на 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет.

Затем идут Челябинская (306,1 случаев), Новосибирская (285,7), Новгородская (283,1) и Томская (270,4) области, пишет RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости астмой среди детей до 14 лет в 2017 году составил 127,3 случая на 100 тыс. детей соответствующего возраста.

Отмечается, что это меньше, чем годом ранее: в 2016 году было 135 случаев на 100 тыс. детей.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что заболеваемость астмой детского населения отнесена Всемирной организацией здравоохранения к индикаторам качества среды обитания.

Заболеваемость всего населения болезнями органов дыхания ассоциирована с загрязнением атмосферного воздуха такими вредными веществами, как формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, хлор и другие, уточнили в санитарном ведомстве.

Напомним, Челябинск занял третье месте в рейтинге городов по загрязненности воздуха из-за автомобилей. В топ-5 также попали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinsk-na-2-m-meste-v-Rossii-po-pokazatelyam-zabolevaemosti-detskoy-astmoy_118389.html