ФК «Челябинск» намерен попасть в призовую тройку чемпионата России в сезоне 2019/2020

Футбольный клуб «Челябинск» намерен попасть в призовую тройку чемпионата России в сезоне 2019/2020 – о задачах клуба на сезон рассказал его директор Константин Арестов.

«За последние несколько лет наша команда дважды поднималась на пьедестал почета в чемпионате России: в 2017 были бронзовые медали, год спустя – серебряные. В этом сезоне команда также настроена на попадание в призовую тройку», – сообщил Арестов.

При этом он отметил, что группа «Урал-Поволжье» одна из самых представительных в дивизионе: «В первенстве принимает участие 12 команд. Четыре из них заявили о том, что готовы бороться за попадание в первый дивизион. У нас тоже стоит задача бороться за медали», – сказал он.

Добавим, календарь в новом сезоне составлен так, что клубы в первые два круга определят шестерку сильнейших, а в третьем разыграют места с первого по шестое и с седьмого по 12-е. Сезон завершится в мае будущего года. Из-за системы проведения розыгрыша «осень-весна» у футболистов практически не остается времени на летние «каникулы». По крайней мере, летнее межсезонье было у команды очень коротким – всего месяц. Но и этот период, по словам главного тренера ФК «Челябинск» Михаила Сальникова, был для спортсменов насыщенным.

«В межсезонье мы провели много контрольных матчей. У футболистов было достаточно игровой практики, и чемпионат покажет, в какой форме мы сумели подойти к новому сезону. Состав футбольного клуба "Челябинск" по-прежнему почти полностью скомплектован из воспитанников челябинских спортивных школ "Сигнал", "Академия футбола" и "Метар" – из 24 человек только четверо не местные. Кроме того, в команду летом пришли новые футболисты. В частности, атакующий защитник Кирилл Костин, а также форварды Игорь Беляков и Алексей Сазонов. Они должны принести большую пользу команде», – говорит наставник.

Кстати, один из новичков – Игорь Беляков – уже успел отличиться в первом выездном матче против пермской «Звезды» (1:1).

Капитан команды Сергей Игнатьев уверил, что настроение в команде боевое, и все сейчас готовятся к 24 июля, к первой домашней игре сезоне с футбольным клубом «Уфа-2».

Добавим, пока свои домашние матча ФК «Челябинск» будет проводить на стадионе «Локомотив», который вмещает 2 600 зрителей. Связано это с тем, что на стадионе «Центральный», основной площадке клуба, сейчас идет активный ремонт: На арене меняют дренаж и систему подогрева, будет уложено новое искусственное покрытие. Срок окончания работ – начало октября.

Руководство, тренерский штаб и игроки футбольного клуба «Челябинск» приглашают всех футбольных болельщиков поддержать команду на домашних играх.

Календарь ближайших домашних матчей ФК «Челябинск» (Челябинск, ул. Монакова, 1-А, стадион «Локомотив»):

24 июля, среда. ФК «Челябинск» – «Уфа-2» (Уфа). Начало в 18.30

28 июля, воскресенье. Кубок России 1/128 финала. ФК «Челябинск» – ФК «Тюмень». Начало в 17.00

8 августа, четверг. ФК «Челябинск» – ФК «Тюмень» (Тюмень). Начало в 18.30

23 августа, пятница. ФК «Челябинск» – «Волга» (Ульяновск). Начало в 18.30

https://dostup1.ru/society/FK-Chelyabinsk-nameren-popast-v-prizovuyu-troyku-chempionata-Rossii-v-sezone-20192020_118372.html