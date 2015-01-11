Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров

Госдума 23 июля приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет россиянам самостоятельно получать номера для автомобиля у изготовителей государственных регистрационных знаков.

роме того, согласно документу, автомобилям при регистрации будут присваиваться госномера того региона, где зарегистрирован владелец, пишет ТАСС.

- У человека остается право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский, - сказал автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев (КПРФ).

По его словам, «это поможет четко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов».

Кроме того, закон теперь дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у изготовителя.

Как ранее сообщали «Кубанские новости», федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков.

МВД предложило не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным компаниям.

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