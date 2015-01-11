На Южном Урале стартовал прием заявлений о голосовании вне места регистрации

С 24 июля в Челябинской области стартовал прием заявлений от избирателей, желающих на выборах губернатора 8 сентября 2019 года проголосовать по месту нахождения.

Избиратели, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, с 24 июля по 4 сентября смогут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно лично в территориальной избирательной комиссии, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо через портал Госуслуг.

Важно! Заявление можно подать только один раз. С собой нужно взять паспорт.

Время работы территориальных избирательных комиссий:

Пн-пт: с 16.00 до 20.00;

Сб-вс: с 10.00 до 14.00.

Напомним, южноуральцы будут выбирать главу региона из пяти претендентов. Среди них – экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов (партия «Гражданская сила»), Сергей Смышляев (партия «Родина»), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ), врио губернатора Алексей Текслер (самовыдвиженец).

https://dostup1.ru/politics/Na-Yuzhnom-Urale-startoval-priem-zayavleniy-o-golosovanii-vne-mesta-registratsii_118437.html