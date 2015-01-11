Погода без радости. Тропосферная ложбина из Арктики идет на Урал

Кратковременное потепление, которое пришло в среднюю полосу Россию и на Урал, сменится резким похолоданием.

Первые признаки «осеннего» лета появятся через несколько дней. Непогода быстро распространится по региону благодаря сильному ветру.

Сейчас центральная часть страны, а также Поволжье и Урал находятся во власти скандинавского антициклона. Он принес неустойчивую погоду, ливни, грозы. На юге Челябинской области еще и высокая пожарная опасность.

Но уже к концу недели тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться на восток России. Жара спадет окончательно. Благодаря холодному циклону, небо окончательно затянет тучами: будем дождливо и отнюдь не тепло для конца июля.

Теплом жителей Челябинска лето будет радовать до воскресенья, 28 июля. А начало следующей недели будет промозглым и холодным. В понедельник, 29 июля, температура воздуха упадет до 20 градусов, во вторник станет совсем холодно – днем обещают не выше 18 градусов тепла. Ночью столбик термометра может опуститься до 9 градусов. И сопровождаться все это будет дождями.

Несмотря на странное поведение лета в России, июнь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений. Это подтвердили в ученые США, Европы и Японии. Причем максимально высоких отметок достигли температуры не только суши, но и поверхности моря.

Июнь 2019-го был самым жарким в Европе. Среднесуточные температуры были до 10 градусов выше нормы. Побили рекорды также северная Сибирь, некоторые части Антарктики. Нетипично тепло было в Гренландии, на Аляске.

Рекордно высокие температуры отмечались в Азии, Африке, Южной Америке, северной части Индийского океана, а также Тихого и Атлантического океанов.

https://www.cheltv.ru/radosti-malo-troposfernaya-lozhbina-iz-arktiki-idet-na-ural/