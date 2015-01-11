Материальную поддержку от государства смогут получить больше семей

Госдума приняла во втором чтении закон об увеличении выплат семьям, где родился первый или второй ребенок. Председатель Вячеслав Володин подчеркнул, что это около 70% семей.

Поправки в законе предусматривают, что с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, доход которых на каждого члена семьи не превышает двукратного прожиточного минимума. В настоящее время выплаты получают семьи, у которых доход на обоих родителей не превышает полутора прожиточных минимумов.

«Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет», — добавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Отметим, что ранее был принят закон, по которому многодетные семьи, где родился третий и последующий ребенок, получают по 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

https://www.cheltv.ru/materialnuyu-podderzhku-ot-gosudarstva-smogut-poluchit-bolshe-semej/