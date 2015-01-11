Отдыху на воде уделяется особое внимание

Обеспечение безопасности на водных объектах в летний период обсуждалось 24 июля в ходе рейда, в котором приняли участие представители муниципальной Поисково-спасательной службы, ГИМС и профильных бюджетных учреждений.

На Южном Урале стоит жара, а вместе с этим повышаются и риски несчастных случаев на водоемах: по данным Управления МЧС, с начала купального сезона на территории Челябинской области погибли 50 человек, в том числе один – в Озерском городском округе. Алкогольное опьянение, медицинские противопоказания, купание в запрещенных местах и в ночное время суток, недосмотр за детьми со стороны взрослых – основные причины несчастных случаев.

В Озерском городском округе традиционно большое внимание уделяется вопросу безопасного отдыха на воде: реализуется комплекс мер для поддержания в нормативном состоянии официальных пляжей («Дальний», «Колибри», «Молодежный», «Нептун», пляжи детских оздоровительных лагерей), а также части прибрежной полосы в микрорайоне Заозерный и на ул. Набережной,21, в поселках Метлино и Новогорный. Организовано дежурство муниципальных спасателей, которые ежедневно на суше и на воде контролируют ближнюю акваторию Иртяша, а также водоемы, где купание запрещено: каменные карьеры возле б. Гайдара,8 и бывшего УПТК, пруд на пр. К.Маркса,1, озеро Большая Нанога.

24 июля, в один из рабочих дней, участники рейда совершили профилактический объезд нескольких официальных пляжей и смогли наблюдать вполне благополучную картину – десятки людей спокойно загорали и купались в озере.

- В преддверии лета нашим учреждением были проведены ежегодные работы по подготовке закрепленных территорий к купальному сезону: выполнена весенняя уборка, окосы и вырубка фаутных деревьев, завезен сертифицированный песок, с помощью водолазов обследовано дно водоемов, покрашены малые формы, установлены новые урны, заключены договоры на вывоз мусора, медицинское обслуживание и оказание услуг спасателей, - прокомментировал ситуацию с подготовкой пляжей директор МБУ «Соцсфера» Владимир Зинин и особо подчеркнул, что даже эти, на первый взгляд, элементарные действия, потребовали существенных затрат и немалых усилий.

О том, что комфортный и безопасный отдых – вопрос сложный, с точки зрения его организации, подтвердила и Луиза Белая, директор МБУ «ПКиО», в чьем управлении находится пляж «Колибри» и лодочная станция:

- Все наши усилия не напрасны, ведь речь идет о людях и их здоровье. Мы всегда дисциплинированно выполняем подготовительные и текущие мероприятия, в том числе касающиеся сферы безопасности (чистка дна, ежемесячный анализ проб воды и песка, создание условий для медиков и спасателей, уборка территории от мусора). Поэтому жители города могут смело приходит на наш пляж, уверена – и на остальные официальные пляжи тоже.

И МБУ «Соцсфера», и МБУ «ПКиО» работают в тесном взаимодействии с муниципальными спасателями и надзорными органами.

Владимир Мошняга, начальник МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»:

- Из года в год мы фиксируем все меньше нарушений - озерчане в большинстве своем стали вести себя спокойнее на воде: далеко не заплывают, стараются соблюдать меры безопасности при управлении плавсредствами. Но ситуация все-равно остается тревожной: только на прошлой неделе мы "отбуксировали" к берегу четырех человек – одного, не справившегося с парусной доской, двух девушек, которых унесло на надувном матрасе к водной границе, и одного водителя заглохнувшего гидроцикла. Всем оказали помощь. К сожалению, в округе произошел несчастный случай на воде, который закончился гибелью молодой женщины. В связи с этим я хотел бы еще раз напомнить жителям округа, что самое дорогое у человека - это жизнь, она ему дается один раз.

Руководитель муниципальных спасателей также сообщил телефон диспетчерской службы – 112 и обратился к тем, кто выбирает места, не предназначенные для купания: «Дикий пляж» не дает гарантий безопасности!».

Свою профессиональную оценку поставила Озерскому городском округу, расположенному в окружении водоемов, старший государственный инспектор – руководитель Каслинского ИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области» Елена Дроздова:

- В зону ответственности нашего инспекторского отделения входит шесть муниципалитетов: Касли, Кыштым, Озерск, Снежинск, Верхний Уфалей, Нязепетровск. Наша задача – контролировать, как выполняются требования безопасности на водных объектах, в том числе – предъявляемые к пляжам. Хочу отметить, что озерские пляжи – одни из лучших. Озерск всегда выполняет свои обязанности по их содержанию и соблюдает установленные правила.

Старший государственный инспектор особо поблагодарила за сотрудничество МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» и отметила грамотные действия сотрудников этого подразделения по обеспечению безопасности граждан на водных объектах.

На фото: Не многие идут в спасатели, но Виталий Сагитов решил посвятить этой профессии всю жизнь: он учится в Челябинском профессиональном колледже по специальности «Техник-спасатель», летом пробует применить теорию на практике. Сегодняшнее его место работы – пляж «Нептун», где ежедневно бывает порядка 200-250 отдыхающих. Самое главное в его деле, по мнению Виталия, не только быстро плавать и быть бдительным, но уметь донести до людей, почему нельзя заплывать за буйки и употреблять алкоголь во время отдыха на воде: «Люди тонут из-за своей халатности». Молодой спасатель делает все от него зависящее, чтобы таких случаев не было.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40071/