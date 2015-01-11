Мужчина едва не похитил ребенка на детской площадке в Кыштыме

В Челябинской области полиция разыскивает очевидцев ЧП, произошедшего в девять часов вечера 24 июля.

На дворовой площадке у дома №.168 по улице Калинина в Кыштыме неизвестный мужчина пытался похитить мальчика. В МО МВД России по Кыштыму просят свидетелей инцидента позвонить в полицию по телефонам 8(35151) 4-46-61, 02 или обратиться по адресу ул.Кр.Звезда, 97.

Напомним, 9 июня в Челябинске среди бела дня был похищен четырехлетний малыш. Его увез отец ребенка. Это произошло в одном из дворов Ленинского района. Женщина с двумя детьми вышла к автомобилю, и когда она собиралась пристегнуть дочь, появился отец мальчика.

Мужчина схватил ребенка и скрылся с ним. Догнать похитителя самостоятельно мама не смогла. Позже полиция нашла малыша. Родной отец содержал его за городом в ужасных условиях.

https://www.cheltv.ru/314203-2/