В округе реализуется новая мера социальной поддержки

В рамках национального проекта «Демография» в Озерском городском округе производится выплата пособия на первого ребёнка до полутора лет семьям, у которых доходы ниже полутора прожиточных минимумов.

Национальный проект «Демография» нацелен на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни граждан. Его составляющей является региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка; осуществляются ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; предоставляется областной материнский (семейный) капитал; производятся ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.

- Второй год в нашем округе реализуется новая мера поддержки - выплата пособия на первого ребёнка до полутора лет семьям, у которых доходы ниже полутора прожиточных минимумов: в 2018 году данную социальную помощь получили 123 семьи, в 2019 – 24 семьи, - прокомментировала ситуацию начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова.

В числе получателей данной выплаты оказалась озерчанка Ксения Данилова, ее дочка родилась в апреле 2018 года. На этой неделе молодая мама пришла в управление социальной защиты населения, чтобы пройти перерегистрацию - продлить на шесть месяцев свое право на выплату, которым она пользовалась в течение года:

- Мы с мужем узнали о возможности получать поддержку от государства из соцсетей. Незадолго до рождения дочери подсчитали свой доход, а после обратились в соцзащиту за консультацией. Сбор документов и оформление много времени не заняли. Когда начались ежемесячные переводы на банковскую карточку (а это достаточно значимая сумма - более 10 тысяч рублей), мы прибавку сразу почувствовали: сейчас можем себе позволить купить ребенку хорошую одежду и питание, заплатить за ясли. Хочется сказать спасибо за реальную помощь. Она нам очень пригодилась.

Пригласив Ксению в свой кабинет, Лилия Солодовникова поинтересовалась у нее, какие еще положенные выплаты она получает и нет ли претензий к работе управления. Начальник УСЗН услышала в ответ слова благодарности и пожелала здоровья женщине и ее маленькой дочке.

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