Пожалуй, самые интересные события этого уикенда!

Лето. Отпуска. Отдых.

И именно поэтому уже которые выходные афиша выходит в урезанном виде.

НО. Мы собрали действительно все самые интересные события!!!

Озёрск

Все выходные:

ткРодной: работа детского развлекательного центра "Веселандия", а также контактной зоовыставки "Джуманджи"!

Городской парк: лодки и катамараны напрокат с 10 до 22-00!

Детский парк: с 11 до 19-00 работают аттракционы!

27 июля

11-00 Стадион "Труд"

День йоги

28 июля

С 12 до 15-00 Пляж Нептун

Празднование Дня Нептуна и Дня военно-морского флота!

Челябинск

27 июля

10-00, Городская лыжная база

Фестиваль гуманного отношения к животным.

Смотр ухоженности в рамках "Гав-шоу"

Отдельный ринг для особенных собак.

Монопородная выставка "Сердце питбуля"

Конкурс "костюмов"

ВХОД для гостей БЕСПЛАТНЫЙ

12-00 ул. 1-я Первомайская, 1, СК Молодежный

Фестиваль Ural Drive Fest. Автомобильный фестиваль под открытым небом! Который объединит в себе людей увлеченных авто и мото культурой, а так же различными направлениям внешнего и внутреннего тюнинга в стилистике: rat look, ретро, vag, dub, jdm, ралли, дрэг, дрифт.

Екатеринбург

Все выходные:

с 11 до 18-00, Ельцин центр

Фестиваль идей и технологий Rukami. Rukami — это проект по популяризации технического творчества, который охватывает всю Россию. На площадках фестиваля вы увидите удивительные вещи, сделанные из неожиданных материалов: роботы, украшения, предметы интерьера, транспорт и многое другое. Каждый зритель сам сможет испытать изобретения, познакомиться с мейкерами и узнать, как работают их разработки. На Rukami пройдет более 30 мастер-классов.

г.Ирбит, Свердловская область

Мото-фест «Ирбит». Хедлайнеры этого года: «Чиж&Со», «Дай Дорогу», «ОтМорозки» и другие.

27 июля

11-00, Литературный квартал

Фестиваль «Пикник Абрау»(18+).

«Пикник Абрау» представит все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут баттлы шеф-поваров популярных ресторанов, непринужденные и познавательные кулинарные мастер-классы, а также множество новых невероятных идей. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге для всех участников фестиваля распахнут свои двери специально открытые авторские pop-up рестораны.

Александра Лебедева