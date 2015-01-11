Пожалуй, самые интересные события этого уикенда!

Лето. Отпуска. Отдых.
И именно поэтому уже которые выходные афиша выходит в урезанном виде.
НО. Мы собрали действительно все самые интересные события!!!
Озёрск
Все выходные:
ткРодной: работа детского развлекательного центра "Веселандия", а также контактной зоовыставки "Джуманджи"!
Городской парк: лодки и катамараны напрокат с 10 до 22-00!
Детский парк: с 11 до 19-00 работают аттракционы!
27 июля
11-00 Стадион "Труд"
День йоги
28 июля
С 12 до 15-00 Пляж Нептун
Празднование Дня Нептуна и Дня военно-морского флота!
Челябинск
27 июля
10-00, Городская лыжная база
Фестиваль гуманного отношения к животным.
Смотр ухоженности в рамках "Гав-шоу"
Отдельный ринг для особенных собак.
Монопородная выставка "Сердце питбуля"
Конкурс "костюмов"
ВХОД для гостей БЕСПЛАТНЫЙ
12-00 ул. 1-я Первомайская, 1, СК Молодежный
Фестиваль Ural Drive Fest. Автомобильный фестиваль под открытым небом! Который объединит в себе людей увлеченных авто и мото культурой, а так же различными направлениям внешнего и внутреннего тюнинга в стилистике: rat look, ретро, vag, dub, jdm, ралли, дрэг, дрифт.
Екатеринбург
Все выходные:
с 11 до 18-00, Ельцин центр
Фестиваль идей и технологий Rukami. Rukami — это проект по популяризации технического творчества, который охватывает всю Россию. На площадках фестиваля вы увидите удивительные вещи, сделанные из неожиданных материалов: роботы, украшения, предметы интерьера, транспорт и многое другое. Каждый зритель сам сможет испытать изобретения, познакомиться с мейкерами и узнать, как работают их разработки. На Rukami пройдет более 30 мастер-классов.
г.Ирбит, Свердловская область
Мото-фест «Ирбит». Хедлайнеры этого года: «Чиж&Со», «Дай Дорогу», «ОтМорозки» и другие.
27 июля
11-00, Литературный квартал
Фестиваль «Пикник Абрау»(18+).
«Пикник Абрау» представит все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут баттлы шеф-поваров популярных ресторанов, непринужденные и познавательные кулинарные мастер-классы, а также множество новых невероятных идей. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге для всех участников фестиваля распахнут свои двери специально открытые авторские pop-up рестораны.
Александра Лебедева