В Озерске правоохранители провели товарищеский матч по мини-футболу

25 июля 2019 года в преддверии 72-х летней годовщины Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск между подразделениями Озерской полиции был проведен товарищеский матч по мини-футболу, где команда сотрудников патрульно-постовой службы состязалась в игре с сотрудниками команды участковых уполномоченных полиции.
С первых минут игры было ясно, что каждая команда настроена на победу. Участники не собирались сдаваться без боя, что сделало игру захватывающей и интересной.
После финального свистка игроки пожали друг другу руки и договорились встретиться на следующем, теперь уже традиционном, футбольном матче.
Такие спортивные мероприятия способствуют укреплению здоровья сотрудников и помогают поддерживать хорошую физическую форму, что положительно отражается на профессиональной деятельности нашего управления.
Ключевые теги: полиция, ГИБДД, футбольный матч.
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