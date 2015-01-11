Три опасных дня. На Южный Урал надвигаются магнитные бури

Начало августа в регионе ознаменуется возбужденным магнитным полем. В первые дни месяца на Южном Урале будет неспокойно, гипертоникам рекомендуют следить за своим самочувствием и при резком ухудшении обращаться к врачам.

Возбужденная магнитосфера ожидается три дня: 1, 5 и 6 августа. В этот период людям, чувствительным к изменениям в погоде, может быть не по себе: скачки давления, головные боли, тошнота, слабость. Специалисты советуют в дни магнитных бурь высыпаться, избегать перегрузок и активных занятий спортом.

Однако ждать сильных перепадов магнитных полей не стоит. Специалисты называют предстоящие явления всего лишь «возбужденной магнитосферой». До настоящих мощных бурь на этот раз не дойдет.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnyj-ural-nadvigayutsya-nepriyatnye-magnitnye-buri/