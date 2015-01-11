Новости службы спасения

29 июля 2019 в 12.12 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступило сообщение от очевидца, что на балконе седьмого этаже дома по б. Гайдара молодая женщина в истерике угрожает суицидом.
По адресу выехали оперативно спасатели и медики.
Спасатели провели с женщиной беседу, оказали психологическую помощь и отправили домой к родителям.
Ключевые теги: ПСС, Озёрск, происшествие.
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