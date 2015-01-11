Сотрудники полиции Озерска провели профилактический инструктаж в детских оздоровительных лагерях

29 июля 2019 года был осуществлен заезд третьей смены в детские оздоровительные лагеря «Орленок» и «Отважных», где начальник отдела по делам несовершеннолетних управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Алексей Скрыгин провел инструктаж с сотрудниками лагерей.
В летний период сотрудники полиции особое внимание уделяют организации и проведению профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей, пребывающих в летних оздоровительных лагерях.
В целях недопущения правонарушений в каждом из лагерей на регулярной основе проводятся инструктажи и профилактические беседы с воспитателями, вожатыми и детьми. Администрацию и сотрудников оздоровительных учреждений полицейские инструктируют о порядке действий при возникновении ЧС, а также обеспечивают работников актуальной информацией о номерах телефонов дежурной части и участковых уполномоченных.
Аналогичные профилактические беседы и лекции с несовершеннолетними сотрудниками полиции осуществляются на регулярной основе в течение всего сезона летнего отдыха. Кроме этого, полицейские проводят встречи с руководителями охранных структур, с которыми заключены договоры на охрану детских лагерей.
Ключевые теги: инструктаж, детские лагеря, полиция.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}