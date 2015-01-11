Режим ЧС ввели на юге Челябинской области

Сегодня, 30 июля, на юге Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Аномальная жара в июне и в июле, отсутствие дождей – все это привело к тому, что почва в полях высохла.

Большая часть урожая погибла. Сейчас в районе спешно приступили к уборке посевов. Создана специальная комиссия, она определит, что делать с урожаем: отправлять на корм животным или вовсе списывать. Ситуацию осложняют природные пожары.

Как сообщают местные жители, поля горят в Южно-Степном, Полтавском и Мичуринском поселениях. В связи с этим в Карталинском районе ввели и особый противопожарный режим. Запрещено ходить в лес, разводить костры, в Карталах также усилены патрули.

https://www.cheltv.ru/zasuha-i-pozhary-rezhim-chs-vveli-na-yuge-chelyabinskoj-oblasti/