На депутатском контроле – ремонт в садиках и школах

Второй год подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях.

В прошлом году программные средства были направлены на ремонт 39 детских садов и школ. В этом году работа продолжается: дополнительное финансирование получили девять образовательных организаций – две школы (№№24и 25) и семь детских садов (№№ 8,10,26,27,51, 54 и «Родничок» в п. Новогорный). За лето здесь должны быть заменены окна, отремонтированы фасады, сделаны косметические ремонты в отдельных учебных классах. Кроме того, будет выполнен ремонт чаши бассейна в детском саду №8 посёлка Метлино.

– Со своей стороны, депутаты фракции ВПП «Единая Россия» также решили принять участие в этом процессе: на каждом из объектов мы взяли под контроль исполнение работ - думаю, это не будет лишним, учитывая их значимость. За каждым детским садом и школой закреплен депутат того избирательного округа, на территории которого находится образовательная организация, - отметил председатель Собрания депутатов Озерского городского округа, депутат по избирательному округу №16 Андрей Кузнеченков.

На прошлой неделе Андрей Кузнеченков побывал в СОШ №25, где идет ремонт 4 кабинетов, установка 45 евроокон и готовится замена напольного покрытия в спортзале. Депутат убедился, что работы выполняются в соответствии с графиком. Директор школы Сергей Акужинов подтвердил, что деньги направлены на решение наиболее острых проблем образовательной организации, что производимый ремонт – это реальная забота о детях: в классах уйдут сквозняки, в лучшую сторону изменится внутренний климат в здании, появятся прекрасные условия для занятий физкультурой.

- Важно, чтобы выделенные средства были потрачены максимально эффективно, чтобы жители увидели реальную отдачу и их жизнь стала лучше. Именно такую цель ставит перед органами власти глава региона Алексей Текслер, - по мнению Андрея Кузнеченкова, она будет достигнута благодаря слаженным действиям органов местного самоуправления и искренней заботе о людях.

Фото Владимира Малышкина.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40127/