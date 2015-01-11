Южноуральцы отправили 500 посылок пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по числу посылок с гуманитарной помощью, отправленных в Иркутск.

Всего с начала акции россияне отправили в Иркутск около 13 тыс. посылок. 500 из них поступило из Челябинской области. Также помощь пострадавшим при наводнении активно оказывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Брянской, Тверской, Московской и Самарской областей, Краснодарского края и Татарстана.

В первую очередь в посылках отправляют средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания, сообщили в пресс-службе регионального отделения Почты России. Кроме этого, желающие могут бесплатно пересылать по почте моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежду, обувь, полотенца, подушки, одеяла и мобильные телефоны. Отправителям выдают чеки с указанием номера, по которому можно отследить доставку гуманитарного груза.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Сильные дожди привели к подъему уровня воды в реках. В зону бедствия попали более ста населенных пунктов, было подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

http://echochel.ru/news/yuzhnouralczy-otpravili-500-posylok-postradavshim-ot-navodneniya-v-irkutskoj-oblasti/