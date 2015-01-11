Свет на улицах Озерска погас ненадолго

Недавние июльские грозы оставили без освещения несколько улиц в различных микрорайонах города.

Надолго ли мы погрузились в темноту? – спрашивают в социальных сетях жители, уже привыкшие к тому, что по ночам в Озерске стало светло как днем.

Специалисты Управления капитального строительства и благоустройства называют сложившуюся ситуацию «нештатной» и отмечают, что для ее исправления потребуется некоторое время.

- Дело в том, что в результате резких порывов ветра и падения веток на провода произошли обрывы воздушных линий электропередачи, а также в результате попадания молнии в опору наружного освещения вышли из строя несколько электронных реле, отвечавших за включение освещения по установленному расписанию. Свет пропал на довольно протяженных участках и одновременно в различных местах, захватив старый и новый город. Нам пришлось затратить немало усилий, чтобы локализовать и установить причину каждой аварии, - рассказывает о событиях старший инженер УКСиБ Максим Лагунов. – На сегодняшний день восстановительные работы ведутся в экстренном порядке.

По данным УКСиБ, освещение восстановлено на улицах Ермолаева, Блюхера, Комсомольская, Уральская, Пушкина, проспекте Победы и Комсомольском проезде, на бульваре Гайдара. В ближайшие время освещение будет восстановлено по улицах Колыванова и Мишенкова. Жителям Строительной (от ул. Менделеева до ул. Кирова) придется немного подождать: отсутствие света здесь связано с проведением ремонта на наружных сетях специалистами ММПКХ (для чего пришлось демонтировать осветительную опору). Но и на этой улице все нормализуется после окончания коммунальных работ.

Максим Лагунов также отметил, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем УКСиБ занимается внедрением новой системы управления наружным освещением города. Она позволит исключить ситуации, когда в результате аварий на одном из щитов управления наружным освещением без света оставалось несколько районов (т.к. сигнал на включение от одного щита приходил нескольким другим). После модернизации можно будет быстрее реагировать на нештатные ситуации и более оперативно локализовать место аварии. В данный момент новая система управления организованна на трех щитах освещения и успешно функционирует.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40131/