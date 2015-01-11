На Южном Урале предлагают самые низкие зарплаты в УрФО

В Челябинской области обнаружили самые низкие зарплаты в УрФО – таковы данные исследования HeadHunter.

Лидером зарплатного рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь работодатели готовы платить своим сотрудникам в среднем 57,4 тыс. рублей в месяц (при этом средняя ожидаемая зарплата – та, что указывают соискатели в резюме – составляет 62,5 тыс. рублей). В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата составляет 37,6 тыс. рублей, в Курганской –34,2 тыс. Челябинская область по итогам первого полугодия оказалась в конце зарплатного рейтинга – здесь работодатели готовы платить в среднем 33,8 тыс. рублей. И эта сумма совпадает с ожиданиями соискателей.

При этом проще всего найти работу в Курганской области – здесь на одну вакансию в среднем приходится всего 3,7 резюме. Соискателям из Челябинской области трудоустроиться сложнее – на одну вакансию приходится 5,4 резюме. Самая непростая ситуация наблюдается в Тюменской области, где конкуренция среди соискателей составляет почти восемь резюме на место.+

Напомним, на 1 июля в Челябинской области официально безработными числятся более 22,5 тыс. человек.

https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-samye-nizkie-zarplaty-v-UrFO_118615.html