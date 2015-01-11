Учителям в Челябинской области при переезде в села начнут выплачивать по миллиону рублей

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал об основных направлениях в социально-экономическом развитии региона.

Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании VII Съезда Совета муниципальных образований Челябинской области. Мероприятие прошло во вторник, 30 июля, в Сосновском районе. Глава региона обозначил ключевые направления в работе правительства. Одно из них — здравоохранение. Так, на Южном Урале перезапускают программу строительства фельдшерско-акушерских пунктов. До 2024 года планируют открыть более 100 объектов по всей области.

«Нужно признать, что в ходе оптимизации системы здравоохранения была серьезно ослаблена медицинская помощь на селе и в малых городах. В Челябинской области перезапускается программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Только в 2019 году в разных муниципальных образованиях будет открыто 24 новых объекта. Усиливается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», чтобы укрепить среднее медицинское звено в территориях», — отметил Алексей Текслер.

Перед областным правительством стоит задача разработать дополнительные стимулы для привлечения врачей в сельские территории. Второе ключевое направление — образование, культура и спорт. В 2019 году запустят две новые школы на 2 тыс. мест, почти 3 тыс. мест откроют в детских садах. А с 2020 года заработает программа «Земский учитель». Педагогам при переезде в села и малые города будут выплачивать по одному миллиону рублей. Следующее направление — дороги, инфраструктура и благоустройство, продолжил Алексей Текслер.

«Среди обращений жителей области эту тему можно назвать криком души. В части инфраструктуры это, конечно, разбитые дороги внутри населенных пунктов, между поселениями, что даже пассажирский транспорт часто отменяется из-за невозможности по этим дорогам ездить. Объем работы здесь предстоит у нас огромный. В этом году мы пошли на беспрецедентное увеличение дорожного фонда области, он был увеличен на треть», — рассказал Алексей Текслер.

Значительно увеличены в 2019 году расходы на газификацию региона, модернизацию объектов ЖКХ и подготовку к зиме, благоустройство территорий, переселение из аварийного жилья. Еще один важный акцент — местные бюджеты. С 2020 года норматив отчислений в них от налога по упрощенной системе увеличат с 50 до 60%, подчеркнул руководитель региона.

В рамках съезда Совета муниципальных образований прошли стратегические сессии, где главы территорий обозначили проблематику. По некоторым предложениям приняты решения воплощать их в жизнь, отметил Алексей Текслер. По словам главы Южноуральска Александра Лазарева, проблем в территориях много, часть из них касаются чистой питьевой воды и водоотведения.

«Проблем сегодня достаточно много: в муниципалитетах не хватает коммунальной техники для уборки территории, также остро стоит вопрос с канализацией, то есть с водоотведением. На сегодняшний день практически в каждом муниципальном районе износ сетей составляет более 70%. Это те большие и важные вопросы, которые необходимо решать сегодня», — перечислил проблемы Александр Лазарев.

В выступлении Алексей Текслер отметил, что продолжает активные поездки по муниципалитетам и встречи с жителями. В ходе таких визитов сложилось впечатление, что территориям не хватает «свежего воздуха» для развития, подчеркнул глава региона.

«Мы уже выработали своеобразный формат выездного заседания правительства, на котором оперативно принимаем решения в интересах районов — сразу на месте, со всеми руководителями, включенными в процесс», — добавил Алексей Текслер. Он считает такой формат перспективным с точки зрения сокращения бюрократических проволочек при планировании и реализации проектов.

Руководитель региона также отметил, что сейчас формируется программа развития Челябинской области на ближайшие пять лет.

http://echochel.ru/news/uchitelyam-v-chelyabinskoj-oblasti-pri-pereezde-v-sela-nachnut-vyplachivat-po-millionu-rublej/