Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.08.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 1 августа 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +13 град. С
• атмосферное давление 721 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 95 %
• ветра нет м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения Семенова 6, Октябрьская 10 с 8ч30м до оконч.
Бажова 3, 4, 6, 8 с 9 до окончания
Дзержинского 59-3,4п, Октябрьская 21 с 9 до 12 часов
2. В сетях электро-снабжения Комсомольский проезд 6 с 9 до 12 часов
3. В сетях горячего водоснабжения Семенова 6, Октябрьская 10 с 8ч30 м до оконч.
Дзержинского 59-3,4п, Октябрьская 21,
Блюхера 24, Монтажников 58 с 9 до 12 часов
Победы 38 с 9 до 15 часов
Комсомольский проезд 6 с 13 до 16 часов
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:
Места для массового отдыха на водоемах:
- пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;
- пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;
- пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;
- пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома № 28;
- пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».
Места опасные для купания:
- каменный карьер в районе УПТК;
- карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского,
- пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса,
- озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым,
- прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по номеру 112 (для абонентов сотовой связи).
Вниманию жителей города!
По данным Челябинского ЦГМС ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с, грозы, днем с крупным градом.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 1 августа 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.Челябинская область облачно, дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах грозы, днем град, местами крупный. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, отдельные порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13-18º, в горах до плюс 10º, днем плюс 20-25°, в горах плюс 15-20º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, ухудшения видимости при осадках, потери курсовой устойчивости при боковом ветре, а так же нарушением скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение.
http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40137/