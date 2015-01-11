МЧС продлило штормовое предупреждение на Южном Урале

Ночью и днем 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, порывы ветра до 25 м/с, в северных территориях региона местами пройдут очень сильные дожди.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

В МЧС рекомендуют как можно реже выходить из зданий, при сильном ветре – не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Смертельно опасно приближаться к оборванным линиям электропередачи. Автотранспорт лучше поставить на крытую парковку, чтобы избежать повреждения градом.

https://dostup1.ru/society/MChS-prodlilo-shtormovoe-preduprezhdenie-na-Yuzhnom-Urale_118657.html